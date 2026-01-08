Un 2026 all’insegna del “qui ed ora…”

La befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana viva viva la Befana!! Questa famosa filastrocca, oggi, più che una nota gioiosa per i più piccoli rappresenta, a suo modo, una fotografia attuale di certe realtà nascoste nella nostra Biella.

Mi spiego: non è solo la befana ad avere – simbolicamente – le scarpe rotte e le toppe: in questa città c’è, purtroppo, un disagio concreto, nascosto, silenzioso che esiste ma non ha diritto di cittadinanza. Gli ex lanifici Rivetti come emerso nuovamente in questi giorni di freddo intenso, sono infatti un rifugio di fortuna per tutti coloro che sono ai margini della società e che non hanno un tetto sopra la propria testa. Una realtà che esiste ma che non si vede e per la quale varrebbe la pena di spendere più di qualche articolo a margine delle festività natalizie.

Che Biella, come molte altre realtà italiane, sia anche il rifugio di disperati di qualsiasi provenienza e senza fissa dimora ci dovrebbe far riflettere tutti una volta di più sulle priorità in città e non solo in termini di sicurezza. Priorità che vedono per il 2026 appena iniziato la volontà di riportare in centro, da piazza Falcone, la sede del mercato. In attesa di conoscere le tempistiche per la messa a terra di questo provvedimento, appare chiaro che di fronte a questa ipotesi si sia subito aperto un dibattito sui pro e contro tra amministratori, diretti interessati, commercianti, operatori del settore.

Al di là delle stagionali scaramucce politiche in seno all’attuale amministrazione tra Lega e Fdi su chi dovesse informare chi in merito al provvedimento all’ordine del giorno, un fatto mi sembra incontrovertibile: che nulla è per sempre e che le scelte politiche di allora (che portarono il mercato nella zona sud della città) oggi, con ogni probabilità, non sono più valide. Per prima cosa andare al mercato in piazza Falcone, oggi, significa andarci di proposito. La clientela che si aggira tra i banchi è molto targettizzata, riconoscibile, probabilmente ha anche una specifica età di riferimento medio alta. Spostare questa realtà in centro città aprirebbe – invece – nuovi scenari: chi frequenta il centro, anche tra i più giovani, e non frequenta abitualmente il mercato, potrebbe essere invogliato a farsi un giro tra i vari stand, mentre chi lo frequenta abitualmente potrebbe essere invogliato a “vedere altro” tra le vie centrali cittadine rimpolpando un po’ in termini di presenze un centro Biella da tempo depresso e sempre meno accogliente per il degrado e le tante serrande abbassate.

Certo occorrono parcheggi sicuri, spazi certi, un piano di viabilità e mobilità pubblica a supporto, ma se vogliamo “dare una scossa” concreta servirebbe muoversi subito pensando prima al 2026 che al futuro del 2050 dove gli assi della città saranno sicuramente cambiati un altro paio di volte. Per questo, in questo primo numero dell’anno, vorrei ribadire l’importanza del qui ed ora rispetto alla Biella che verrà: sia in termini di rilancio, sia in termini di inclusione e solidarietà per i più deboli ai margini. Che sia un buon anno per tutti, soprattutto un anno di scelte coraggiose per continuare a guardare avanti.

