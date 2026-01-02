Seguici su

Sciare in notturna a Bielmonte

Nuovo appuntamento sabato 3 gennaio

Sciare di notte a Bielmonte è un’esperienza speciale: le piste illuminate, il cielo stellato e il silenzio della montagna trasformano ogni discesa in un momento di pura magia. Anche quest’anno tornano le aperture straordinarie, pensate per vivere la neve in un modo diverso e ancora più suggestivo.

La pista aprirà in notturna, dalle 18:30 alle 20:30, il 26 dicembre per Santo Stefano, il 3 gennaio in occasione della Fiaccolata dei Bambini, il 14 febbraio per San Valentino, durante il Carnevale e il 7 marzo per la Festa della Donna. Serate uniche, perfette per chi ama sciare, per chi cerca un’atmosfera magica o semplicemente vuole respirare il fascino dell’inverno in una luce completamente nuova.

