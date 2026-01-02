Soccorsi dal Piemonte a Crans Montana

Seguici su

Va a correre, cade in un canalone e muore congelato

Rispetto all’emergenza di Crans Montana, Azienda Zero attualmente ha risposto
ad una richiesta da parte della CRELI di AREU (Consolle Regionale Elisoccorso della Lombardia), arrivata nel pomeriggio al Nucleo Gestione Elicotteri per un elicottero necessario al trasporto di un paziente, poi ricoverato in Lombardia. L’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso è partito alle 16.05 dalla base di Borgosesia ed è atterrato alle 16.25 all’aeroporto di Sion, in Svizzera. L’equipe sanitaria è stata trasportata in ambulanza in ospedale dove ha prelevato un paziente ustionato che è stato poi trasferito sull’elicottero e trasportato in Lombardia per il ricovero. L’emergenza sanitaria di Azienda Zero resta a disposizione e pronta a far fronte a ogni nuova richiesta dovesse arrivare nelle prossime ore.

