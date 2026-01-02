Seguici su

Ciaspolata al chiaro di luna all’Oasi Zegna

Ciaspolata in programma sabato 3 gennaio

Pubblicato

39 minuti fa

il

Una nuova occasione per vivere l’Oasi Zegna nella sua dimensione più silenziosa e suggestiva: sabato 3 gennaio Monticchio Camere e Sport propone una ciaspolata al chiaro di luna, un’escursione serale ideale per chi desidera immergersi nell’atmosfera delle notti d’inverno, tra boschi innevati e panorami illuminati dalla luna.

L’esperienza prenderà avvio dalle 17:30 con la distribuzione dell’attrezzatura, che potrà variare tra ciaspole o ramponi in base alle condizioni della neve.
Alle 18:30 è previsto un briefing con gli accompagnatori, utile per introdurre il percorso e fornire indicazioni tecniche ai partecipanti.

La partenza dell’escursione sarà alle ore 19:00, con un itinerario facile e adatto a tutti che guiderà il gruppo fino alla pista Cerchio. Successivamente allo Chalet Massaro, dove verrà servito un aperitivo per concludere l’uscita all’insegna della convivialità.

INFORMAZIONI, COSTI E PRENOTAZIONI 

  • 20 euro con noleggio ciaspole
  • 15 euro senza noleggio

Monticchio Camere e Sport: +39 3209616218 – monticchiosportecamere@gmail.com

