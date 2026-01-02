Seguici su

All’ospedale di Biella l’albero per la sicurezza sul lavoro

Obiettivo: dare un segnale di attenzione verso le vittime del lavoro

1 ora fa

Un simbolo potente per ricordare le vittime del lavoro e ribadire che la prevenzione non va mai in vacanza.
Un’iniziativa di ANMIL Biella, realizzata grazie alla collaborazione di ASL Biella, Edilnol e ai volontari dei Vigili del Fuoco di Valdilana.
L’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗯𝗼𝗹𝘇𝗮𝗻𝗶 è nata per dare un segnale di attenzione verso le vittime del lavoro anche durante il periodo natalizio: è composta da una figura di albero di Natale che prende forma da caschi antinfortunistici montati su una tipica intelaiatura da cantiere.
