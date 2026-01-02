Asl Biella tra le migliori aziende sanitarie piemontesi

L’ASL di Biella si conferma tra le migliori aziende sanitarie piemontesi per investimenti e gestione del patrimonio.

𝗦𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼-𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲: l’ASL di Biella è la migliore in Italia tra le aziende con popolazione inferiore a 250 mila abitanti, unica contrassegnata in verde in Piemonte.

𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼: quarta in Piemonte, con un fondo di ammortamento ben gestito per impianti, macchinari e attrezzature sanitarie.

𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲: solo il 33,33% degli strumenti ha più di 10 anni, posizione migliore rispetto ad Asti e Vercelli e subito dopo Alba-Bra.

𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮: quarta posizione in Piemonte, con punteggi molto alti anche nella tempestività dei pagamenti.

𝗔𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗲𝘂𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗿𝗼-𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗲: 136,68 €, in linea con altre ASL piemontesi di riferimento.

