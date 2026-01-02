AttualitàBiella
Asl Biella tra le migliori aziende sanitarie piemontesi
Ecco riassunti gli obiettivi centrati nel corso dell’ultimo anno
L’ASL di Biella si conferma tra le migliori aziende sanitarie piemontesi per investimenti e gestione del patrimonio.
𝗦𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗼-𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮𝗹𝗲: l’ASL di Biella è la migliore in Italia tra le aziende con popolazione inferiore a 250 mila abitanti, unica contrassegnata in verde in Piemonte.
𝗦𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼: quarta in Piemonte, con un fondo di ammortamento ben gestito per impianti, macchinari e attrezzature sanitarie.
𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲: solo il 33,33% degli strumenti ha più di 10 anni, posizione migliore rispetto ad Asti e Vercelli e subito dopo Alba-Bra.
𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮: quarta posizione in Piemonte, con punteggi molto alti anche nella tempestività dei pagamenti.
𝗔𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗲𝘂𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗿𝗼-𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗲: 136,68 €, in linea con altre ASL piemontesi di riferimento.
