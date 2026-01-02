Seguici su

All’ospedale di Biella il primo nato è Diego

E’ venuto alla luce l’1 gennaio alle 3.25.

Biella, Diana è l’ultima nata del 2025 e Diego il primo del 2026

 

All’alba  del primo giorno del 2026 all’Ospedale di Biella, tra le provincie che a livello nazionale risentono di più del fenomeno della denatalità, è nato Diego.

Il primo bambino del 2026 è Diego, venuto al mondo, sempre con parto naturale, all’alba di oggi alle ore 3.25. È il primogenito di mamma Roberta, 34 anni, e papà Enrico e pesa 3,58 kg.

 

