Si spara davanti al suo negozio: tragedia a Sestriere
Addio a uno storico commerciante.
Tragedia ieri a Sestriere. Dario Gasperin, storico commerciante del paese, si è seduto davanti a una panchina vicino al suo market che aveva gestito per anni. Ha tirato fuori una pistola e si è sparato.
Aveva 70 anni e da pochi mesi aveva lasciato la gestione dello storico supermercato.
Un gesto che non ha spiegazioni. Subito è stato dato l’allarme. Sul posto è intervenuto il 118 ma è stato possibile fare nulla.
