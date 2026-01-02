Si spara davanti al suo negozio: tragedia a Sestriere

Tragedia ieri a Sestriere. Dario Gasperin, storico commerciante del paese, si è seduto davanti a una panchina vicino al suo market che aveva gestito per anni. Ha tirato fuori una pistola e si è sparato.

Aveva 70 anni e da pochi mesi aveva lasciato la gestione dello storico supermercato.

Un gesto che non ha spiegazioni. Subito è stato dato l’allarme. Sul posto è intervenuto il 118 ma è stato possibile fare nulla.

