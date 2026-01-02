Seguici su

Diana l’ultima bimba nata nel 2025 a Biella

É la secondogenita di mamma Margherita, 32 anni, e papà Vincenzo e pesa 4,41 Kg.

1 ora fa

A salutare il 2025 con l’ultimo parto è stata una bambina, Diana.

I parti sono assistiti dalle ostetriche in turno, la cui coordinatrice è Michela Meconcelli. In entrambi era in servizio come ginecologa Dott.ssa Giuditta Novaretti, medico biellese in forza allo staff del reparto diretto da Bianca Masturzo.

L’ultimo bambino venuto alla luce nel presidio biellese nel 2025 è Diana, nata con parto naturale nella serata del 30 dicembre alle ore 19.55. É la secondogenita di mamma Margherita, 32 anni, e papà Vincenzo e pesa 4,41 Kg.

