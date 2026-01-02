AttualitàBiella
Diana l’ultima bimba nata nel 2025 a Biella
É la secondogenita di mamma Margherita, 32 anni, e papà Vincenzo e pesa 4,41 Kg.
A salutare il 2025 con l’ultimo parto è stata una bambina, Diana.
Diana l’ultima bimba nata nel 2025 a Biella
I parti sono assistiti dalle ostetriche in turno, la cui coordinatrice è Michela Meconcelli. In entrambi era in servizio come ginecologa Dott.ssa Giuditta Novaretti, medico biellese in forza allo staff del reparto diretto da Bianca Masturzo.
L’ultimo bambino venuto alla luce nel presidio biellese nel 2025 è Diana, nata con parto naturale nella serata del 30 dicembre alle ore 19.55. É la secondogenita di mamma Margherita, 32 anni, e papà Vincenzo e pesa 4,41 Kg.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità22 ore fa
Vi siete persi La Provincia di Biella di ieri? Potete sfogliare il giornale on line
Cronaca18 ore fa
È morta la professoressa Lelia Zangrossi
Cronaca23 ore fa
Va a correre, cade in un canalone e muore congelato
Fuori provincia19 ore fa
Perde una mano scoppiando petardi, ricoverato in gravi condizioni
Attualità3 giorni fa