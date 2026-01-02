Seguici su

I Re Magi sono arrivati al presepe gigante di Mosso

Nuovo appuntamento per il 6 gennaio con l’arrivo della Befana

Straordinario il numero di persone  che hanno visitato in questi giorni  il Presepe Gigante di Marchetto a Valdilana e moltissime sono le recensioni entusiaste di chi trascorre un po ‘di tempo a rvivere questa esperienza nel suggestivo percorso. che coinvolge grandi e piccini. Tante famiglie, ma anche gruppi turistici.

In questi giorni sono stati collocati anche i Re Magi con un cammello a grandezza reale e la Pro Loco di Mosso accoglie i visitatori con vino   e cioccolata in alcuni dei giorni di festa.
Il 6 gennaio al pomeriggio, è attesa anche la Befana che porterà dolcetti ai bambini presenti.
L‘állestimento è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino al 11 gennaio, Nella casetta sotto il campanile della chiesa di Mosso, tra l’altro,  i visitatori possono ritirare una mappa descrittiva del percorso e per i bambini è stata approntato un foglio con una caccia agli oggetti coinvolgente e istruttiva.

