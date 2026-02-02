Addio al dottor Giorgio Camperi, storico medico di base.

La città piange il dottor Giorgio Camperi, storico medico di base e anestesista di Biella.

Il cuore di Camperi ha smesso di battere nei giorni scorsi all’età di 85 anni.

Ad annunciare la sua scomparsa sono stati la moglie Floriana, la figlia Monica con Stefano, Martino e Maria Flora, il figlio Massimo.

Familiari e amici hanno detto addio all’85enne nel pomeriggio di sabato 30 gennaio.

Purtroppo sono mesi di grande dolore per la famiglia Camperi, che ha dovuto affrontare due gravi lutti a distanza di poco tempo l’uno dall’altro. Alla fine di novembre, infatti, a soli 53 anni, era morto Matteo, il figlio di Giorgio Camperi, portato via prematuramente da una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Anche lui, come il papà, era molto conosciuto nel Biellese.

«Era il mio medico di famiglia quando mi sono trasferito a Biella – lo ricorda il dottor Sergio Di Bella, segretario provinciale della Fimmg, sindacato di categoria – ed è stato il referente e responsabile dell’equipe in cui sono entrato ormai qualche decennio fa, quando facevo la guardia medica. Per un certo periodo partecipò anche alla sperimentazione in pronto soccorso del servizio che coinvolgeva i medici di famiglia per il trattamento dei codici bianchi, una sperimentazione importante perché andava a ridurre il carico di lavoro in pronto».

«Lo conoscevo molto bene – conclude -. Era un ottimo medico, molto disponibile con i pazienti e con i colleghi, ma era anche e soprattutto un’ottima persona».

