Torna la pioggia, il nuovo mese si apre all’insegna del maltempo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 2 febbraio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Torna la pioggia, il nuovo mese si apre all’insegna del maltempo

La notte si presenta con nubi sparse e una temperatura che si attesta intorno ai 3,8°C. La copertura nuvolosa raggiunge il 48%, mentre la velocità del vento è moderata, con valori che si muovono tra i 2,3 km/h e i 4,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo si copre completamente, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che variano da 3,4°C a 5,3°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimane elevata, attorno al 85-95%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambiano. Si iniziano a registrare piogge leggere a partire dalle 14, con temperature che scendono leggermente fino a 4,6°C. La velocità del vento aumenta, raggiungendo anche i 6 km/h. La probabilità di precipitazioni si attesta intorno al 28-53%.

La sera porta un ulteriore intensificarsi delle precipitazioni, con pioggia leggera e moderata prevista fino a tarda notte. Le temperature percepite scendono fino a 1,9°C, mentre l’umidità si mantiene molto alta, superando il 97%. La pressione atmosferica rimane stabile, oscillando attorno ai 1010 hPa.

In sintesi, si assiste a un significativo cambiamento delle condizioni meteo, con un inizio di giornata nuvoloso e un pomeriggio caratterizzato da piogge.

LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook