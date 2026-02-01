La Fidal Provinciale approda sui social network. Il Comitato Provinciale Biella-Vercelli della Fidal ha recentemente inaugurato i propri canali ufficiali.

La Fidal Provinciale approda sui social network

La locale FederAtletica sbarca dunque su instagram e facebook con l’obiettivo di dare maggiore visibilità alle manifestazioni sportive locali. E di valorizzare l’impegno quotidiano delle società sportive, degli atleti e degli organizzatori che operano sul territorio.

Punto saliente dell’iniziativa è il lancio ufficiale delle piattaforme social dedicate all’atletica territoriale. Poi la promozione sistematica di tutte le manifestazioni in calendario (con pubblicazioni programmate, la condivisione di risultati, foto e contenuti dai vari eventi sportivi. Il coinvolgimento attivo delle società affiliate e degli atleti per creare una community digitale. E la prospettiva di espansione futura su piattaforme come tiktok per raggiungere il pubblico più giovane.

Questa idea rappresenta un importante passo verso la digitalizzazione e la modernizzazione della comunicazione sportiva locale. Con l’intento di creare maggiore coinvolgimento intorno al movimento dell’atletica leggera, portare agli eventi più atleti anche da fuori provincia. Nonchè di dare il giusto riconoscimento a chi lavora quotidianamente per promuovere questo sport.

LEGGI ANCHE: A Strona le sfide di atletica leggera per ricordare Tiziano Bozzo

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook