Bfb: piccole giocatrici, grande entusiasmo. La squadra tutta “rosa”, composta da ragazzine delle annate 2014, 2015 e 2016, ha iniziato la seconda fase del campionato Esordienti.

Inserite in un girone totalmente maschile, le baby cestiste affrontano senza nessun timore reverenziale i maschietti già più performanti fisicamente. Spesso togliendosi grandi soddisfazioni.

Sotto la sapiente guida di Barbara Pietrobon e dietro la regia di coach Lela Merlo, il gruppo sta crescendo a vista d’occhio. Peparandosi per affrontare nei prossimi anni le pari età in campionati totalmente femminili. «Molte di loro sono alla prima esperienza con la palla a spicchi – sottolineano dalla dirigenza -. Ed è un vero piacere vederle in campo non solo con la voglia di crescere e migliorarsi, ma anche stingere amicizie che sicuramente dureranno per molti anni. Il tutto divertendosi. Per noi è un onore vedere queste ragazze sorridere sul parquet e auspichiamo che sempre più ragazze ci raggiungano e si uniscano a questo bellissimo gruppo».

La squadra della Bfb Esordienti è così composta: Charlotte Boci, Maristella Mondin, Martina Carando, Anita Boldrin, Isabel Milani, Ginevra Alaura, Maria Giordani, Arianna Rizzato, Sayana De Giovanni, Beatrice Varesano, Maria Iftima, Margherita Giudici.

