Milo Zanardo nuovo allenatore della Spb. Il coach, che sostituisce Giovanni Bonaccorso, guiderà la prima squadra arancioblù di serie C e seguirà l’Under19. Collaborerà inoltre con tutto lo staff tecnico del club.

Il suo curriculum è notevole: trevigiano classe 1979, è stato assistente all’Imoco Volley di Conegliano dal 2015 al 2019. Un periodo, quello con le “Pantere”, costellato da tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane e un Mondiale per Club. In campo maschile è stato vice a San Donà (in serie A3), capo-allenatore a Sassari (serie B) e Motta di Livenza (serie A2). Nel femminile ha invece guidato Chioggia in B1. Non mancano le esperienze all’estero: uno stage in Polonia con Nicola Negro, quindi la recente avventura in Austria al TI-Volley di Innsbruck, nella seconda serie femminile.

«Ringrazio il club, è successo tutto in poche ore – queste le sue prime parole -. La competenza di Zaramella è stata fondamentale. Non conosco ancora Biella, ma a breve definiremo gli obiettivi: posso garantire che metterò impegno e determinazione. Avendo accumulato esperienze in tanti contesti diversi, credo di poter contribuire alla crescita della squadra e dei giovani. Farò di tutto per non deludere le aspettative».

«Siamo soddisfatti – ad accoglierlo è lo stesso direttore sportivo Oscar Zaramella -. Allenerà la nostra prima squadra in serie C e i ragazzi dell’Under19, cooperando in sinergia con tutti i nostri allenatori. Voglio ringraziare la società e il main sponsor Monteleone Trasporti, che hanno voluto investire con l’obiettivo di dare ulteriore slancio a sogni e ambizioni».

