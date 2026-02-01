Seguici su

Emanuele Pilotto trionfa a Maribor

Il giovane biellese ha vinto il torneo di doppio in coppia con Giorgio Ghia

2 minuti fa

emanuele pilotto

Emanuele Pilotto trionfa a Maribor. Il giovane biellese ha vinto, in coppia con Giorgio Ghia, il torneo di doppio J30, appartenente al circuito Junior Atf Under18.

Sul cemento sloveno Pilotto ha conquistato il successo senza perdere nemmeno un set. Nel primo turno hanno avuto la meglio su i croati Rene Bertos e Dario Zorica (7-5, 6-3). Successivamente sui sono sbarazzati del tedesco Lukas Lita e dello sloveno Patrik Semenic, teste di serie numero quattro. In semifinale hanno invece affrontato i primi favoriti del seeding, il russo Alexander Burmakin e il canadese Mihajlo Ilic (6-4, 6-2). La finalissima li ha visti avere la meglio 6-1, 7-5 sulla coppia testa di serie numero due, i croati Mauro Mavracic e Ryan Zuberbuehler.

Un ottimo inizio di stagione per Emanuele Pilotto, accompagnato da Mattia Rossi e membro del team capitanato da Cosimo Napolitano. Con questo risultato ottiene punti fondamentali per il proseguo della sua carriera.
