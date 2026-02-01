Emanuele Pilotto trionfa a Maribor. Il giovane biellese ha vinto, in coppia con Giorgio Ghia, il torneo di doppio J30, appartenente al circuito Junior Atf Under18.

Emanuele Pilotto trionfa a Maribor

Sul cemento sloveno Pilotto ha conquistato il successo senza perdere nemmeno un set. Nel primo turno hanno avuto la meglio su i croati Rene Bertos e Dario Zorica (7-5, 6-3). Successivamente sui sono sbarazzati del tedesco Lukas Lita e dello sloveno Patrik Semenic, teste di serie numero quattro. In semifinale hanno invece affrontato i primi favoriti del seeding, il russo Alexander Burmakin e il canadese Mihajlo Ilic (6-4, 6-2). La finalissima li ha visti avere la meglio 6-1, 7-5 sulla coppia testa di serie numero due, i croati Mauro Mavracic e Ryan Zuberbuehler.

Un ottimo inizio di stagione per Emanuele Pilotto, accompagnato da Mattia Rossi e membro del team capitanato da Cosimo Napolitano. Con questo risultato ottiene punti fondamentali per il proseguo della sua carriera.

