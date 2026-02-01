Le immagini di due fotografi biellesi esposte a Los Angeles. Nell’Anno internazionale dei Pascoli e dei Pastori, i cossatesi Linda Zambolin, 50 anni, e Francesco Tori, 48 anni, si distinguono a LA.

Con un’esposizione di immagini dal titolo “C’era una volta” nella galleria d’arte di Victoira Chapman.

Gli scatti di due fotografi biellesi a Los Angeles

«Siamo giunti a Victoria tramite Mikelle Standbridge, che gestisce l’Associazione “Casa Regis” di Mosso – spiegano -. Le fotografie che abbiamo inviato negli Stati Uniti risalgono a una nostra passeggiata nei boschi di Rosazza, in località Fiambello, in Valle Cervo. Area, con un piccolo villaggio, stalle, alcune delle quali ristrutturate, che anticamente era adibita a pascolo. Abbiamo incontrato il genius loci, lo spirito del luogo, che ci ha portati a “C’era una volta”, che parla di Linda e Francesco, ma anche di tutti noi. Siamo felici di raccontare il nostro fantastico territorio. Ognuno di noi due ha scattato foto introspettive del posto, istintive, che sono poi andate a comporre la nostra storia, la favola, che conta 35 immagini scelte.

Nel frattempo, con la collaborazione di Mikelle, abbiamo contattato il delegato del Fondo italiano per l’Ambiente di Biella Davide Furfaro. Che ha mostrato interesse per le nostre fotografie e ci ha detto appunto che il 2026 è stato proclamato dalle Nazioni Unite, l’Anno dei Pascoli e dei Pastori. Della segnalazione ne abbiamo parlato con la dottoressa Giada Prione, che ci ha fornito uno scritto scientifico, parte della propria tesi di laurea, da allegare alla nostra collezione.

C’è stato un parallelismo fra la nostra ricerca fotografica, per ritrovare l’uomo nel paesaggio, il legame storico con la natura, e la sua esperienza sull’ecosistema dei pascoli. Giuseppe Andrea Maria Marrone invece ci ha scritto il testo critico».

Il progetto “C’era una volta” avrà un ulteriore sviluppo?

Certamente, in primavera, nelle giornate Fai, l’esposizione verrà replicata sul nostro territorio e ci teniamo a farlo. Intanto siamo al lavoro per trarne un volume. È già stato impostato. È un modo per dare maggiore visibilità all’opera, che rimarrà esposta a Los Angeles fino a metà febbraio. Abbiamo anche la pagina Instagram “Archetipo creativo”, nella quale condividiamo post con immagini della nostra gallerista.

Spieghiamo meglio il lavoro svolto.

Diciamo che abbiamo scattato le immagini di pancia, da un punto di vista emozionale, più che progettuale. Non sapevamo nulla di quanto avremmo poi realizzato. È la terza volta che Victoria ci ospita nella sua galleria. La prima nel 2022, una mostra personale, con “Echi”, foto scattate alla cascata di Lillaz. La seconda nel 2025 collettiva, “Now and now and now”, alla quale abbiamo portato un estrapolato di immagini scattate a Cossato di notte per il ciclo “I luoghi dell’anima”. E ora è in esposizione la terza. Ci teniamo a dire che Victoria è anche la fondatrice dello spazio artistico El nido.

Le fotografie su Cossato sono certamente da presentare in città.

Intanto il prossimo vorremmo proporle a Los Angeles. Protagonista del progetto è la camminata, quale attività funzionale per ritrovare se stessi, come già diceva Thoreau nel 1800. È un aspetto che ci affascina, perché il nostro stile si rifà proprio alla calotipìa, ai primi processi di stampa. Con la rifinitura dell’immagine a mano, con la cera a caldo, che crea un impatto materico, nonché di protezione.

Destrutturiamo il digitale, cerchiamo di allontanarci dal subito pronto, dal finto, per avvicinarci a quell’imperfezione di un tempo, che racchiude sentimenti e avvicina alla natura. Ci auguriamo che questo nostro pensiero risuoni nelle immagini che proponiamo e di conseguenza nelle persone che le osservano. Lavoriamo sui sentimenti, più che sull’estetica, per fare conoscere il territorio.

LEGGI ANCHE: «Vivo in Australia da 65 anni»

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook