Giardino Botanico d’Oropa: un’eccellenza tra le più antiche del mondo. Il sito è accreditato da BGCI, l’associazione britannica che si occupa della conservazione di orti e giardini botanici di 118 paesi.

Il parco, in virtù della certificazione d’eccellenza era stato menzionato lo scorso numero dalla 37enne biellese Silvia Zublena agronoma e giardiniera nell’antico Orto botanico di Pisa.

«Io Silvia non l’ho conosciuta personalmente, ma quando il mio socio, il capo giardiniere e curatore delle collezioni, ha letto l’articolo si è ricordato di lei. Il fatto che abbia ricordato la nostra struttura ci fa molto piacere e ci fa onore. Perché l’Orto Botanico di Pisa è uno dei più antichi d’Italia e quindi del mondo» commenta Fabrizio Bottelli, direttore del Giardino Botanico di Oropa.

«L’importante – sottolinea Bottelli – è avere la consapevolezza di soddisfare degli standard sovrastrutturali. E, di conseguenza, di star facendo un lavoro qualificante che apporti un contributo alla conservazione della biodiversità. Tra gli esemplari più particolari troviamo le piante alpine, nonché specie provenienti dall’India, dalla Cina, dall’Himalaya, citiamo il papavero blu, e dalla Patagonia».

«Recentemente siamo stati chiamati a collaborare con la rivista internazionale “Plants, People, Planet” sul ruolo dei giardini botanici alpini per l’integrazione delle banche del germoplasma. Che diventeranno sempre più importanti nel ripristino delle aree naturali. Da molti anni portiamo quel poco di semi di piante rare o protette che riusciamo a raccogliere alla Banca del Germoplasma piemontese, che a sua volta va al Millenium Seed Bank. È un lavoro che molte volte non viene colto», dichiara Bottelli.

Gli aiuti

Per questo l’aiuto tanto da parte di fondazioni ed enti pubblici, quanto di privati è indispensabile.

«Al momento non c’è nessun soggetto pubblico che sostiene il Giardino Botanico. Possiamo contare sul supporto di istituzioni private e fondazioni bancarie. A livello territoriale Cassa di Risparmio di Biella è sempre stata molto assidua e non ci ha mai negato il suo sostegno. Abbiamo anche dei grandi finanziatori privati che abbiamo chiamato “I Perennials” con un chiaro rimando alle piante perenni».

È possibile sostenere il Giardino tramite volontariato compilando il form online sul sito dedicato o scrivendo una mail a info@gboropa.it per saperne di più. Quanto alle varie attività previste, le scuole possono consultare un catalogo e abbinarle a una visita – quando possibile – o svolgerle in classe grazie al progetto “Muse alla lavagna”.

Un’altra parte di attività riguarda la formazione a lungo periodo prevista da un progetto chiamato “Green school”. E’ appena partito con due corsi rivolti a tutti di potatura di piante da frutto e gestione del giardino di montagna.

