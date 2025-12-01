Addio a Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano e mondiale. Lo sport piange una leggenda dello sport, il primo azzurro a vincere uno Slam.

Addio a Nicola Pietrangeli

E’ stato campione al Roland Garros nel 1959 e nel 1960 e per quasi 65 anni nessuno è stato come lui. Solo il 26 gennaio scorso è stato superato da Sinner, salito a quota tre Slam (poi quattro con Wimbledon).

E’ stato il capitano della prima Coppa Davis vinta dall’Italia, nel 1976. Gli ultimi mesi non sono stati facili per l’ex campione azzurro: ha dovuto sopportare la morte del figlio Giorgio campione di surf) spentosi a luglio a 59 anni dopo una lunga malattia. Pietrangeli aveva ricevuto la notizia al Policlinico Gemelli dove era ricoverato per accertamenti. Il lutto aveva ulteriormente appesantito la sua situazione di salute.

Nato in Tunisia

Pietrangeli è nato a Tunisi l’11 settembre 1933 da padre italiano e madre di origine russa, arrivò a Roma dopo che la famiglia era stata espulsa dalla Tunisia. Le due vittorie a Parigi – dove è approdato in finale anche nel 1961 e nel 1964 – sono stati l’apice di una carriera di trionfi. Ben 48 i tornei conquistati, compresi due volte gli Internazionali d’Italia, nel 1957 e nel 1961, e tre volte Montecarlo, nel 1961, nel 1967 e nel 1968. Dal 1959 al 1961 è stato anche numero 3 del ranking mondiale, in base alla classifica compilata dai giornalisti prima dell’era del computer.

Anche grande doppista insieme a Orlando Sirola: insieme hanno vinto Roland Garros nel 1959.

In Davis ha il primato di match disputati (164) e vinti (120). Maa è da capitano non giocatore che ha legato il suo nome al primo grande successo internazionale dell’Italia. Appunto il 4-1 dei moschettieri azzurri a Santiago del Cile contro i padroni di casa.

L’ultimo saluto

La camera ardente per Nicola Pietrangeli sarà allestita sul campo a lui intestato al Foro Italico mercoledì dalle 9 alle 14. I funerali saranno celebrati alle 15 a Ponte Milvio.

LEGGI ANCHE: E’ morto Giorgio Armani

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook