Elezioni di quartiere: affluenza sotto al 10%. Domenica Biella è torna alle urne. Oggetto delle elezioni i consiglio di quartiere della città. 17 liste per 10 quartieri. E numeri che fanno riflettere. O meglio, che dovrebbero far riflettere.

Stando ai dati ufficiali resi noti dai presidenti di saggio, l’affluenza complessiva è stata addirittura inferiore al 10% appunto. Per la precisione l’affluenza si è attestata al 9,72%. In totale aveva diritto al voto 35.528 cittadini, includendo cittadini italiani maggiorenni, comunitari e giovani tra i 16 e i 18 anni. Ciò significa che hanno votato appena 3.452 cittadini.

Il dato più basso è quello relativo al Vernato-Thes (4,32%), mentre quello più alto appartiene a Oremo-Barazzetto-Vandorno (17,98).

I dati nel dettglio

Qui di seguito riportiamo nel dettaglio i dati relativi a ciascun quartiere.

Oremo-Barazzetto-Vandorno: 17,98%.

Piazzo: 17,29%.

Valle Oropa: 14,77%.

Villaggio Lamarmora: 12,81%.

Riva: 12,54%.

Pavignano-Vaglio Colma: 12,25%.

Chiavazza: 11,31%.

San Paolo-Masarone-Villaggio Sportivo: 6,21%.

Centro: 7,30%.

Vernato–Thes: 4,32%.

