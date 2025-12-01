AttualitàBiellaPolitica
Elezioni di quartiere: affluenza sotto al 10%
Ha votato il 9,72% degli aventi diritto
Elezioni di quartiere: affluenza sotto al 10%. Domenica Biella è torna alle urne. Oggetto delle elezioni i consiglio di quartiere della città. 17 liste per 10 quartieri. E numeri che fanno riflettere. O meglio, che dovrebbero far riflettere.
Stando ai dati ufficiali resi noti dai presidenti di saggio, l’affluenza complessiva è stata addirittura inferiore al 10% appunto. Per la precisione l’affluenza si è attestata al 9,72%. In totale aveva diritto al voto 35.528 cittadini, includendo cittadini italiani maggiorenni, comunitari e giovani tra i 16 e i 18 anni. Ciò significa che hanno votato appena 3.452 cittadini.
Il dato più basso è quello relativo al Vernato-Thes (4,32%), mentre quello più alto appartiene a Oremo-Barazzetto-Vandorno (17,98).
I dati nel dettglio
Qui di seguito riportiamo nel dettaglio i dati relativi a ciascun quartiere.
Oremo-Barazzetto-Vandorno: 17,98%.
Piazzo: 17,29%.
Valle Oropa: 14,77%.
Villaggio Lamarmora: 12,81%.
Riva: 12,54%.
Pavignano-Vaglio Colma: 12,25%.
Chiavazza: 11,31%.
San Paolo-Masarone-Villaggio Sportivo: 6,21%.
Centro: 7,30%.
Vernato–Thes: 4,32%.
