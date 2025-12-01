Seguici su

Ladri in azione in tutto il Biellese

I malviventi hanno colpito a Cavaglià, Salussola e Pollone

Pubblicato

15 ore fa

il

ladri in azione in tutto il biellese

Ladri in azione in tutto il Biellese. Una lunga serie di furti nella giornata di ieri, domenica 30 novembre nella nostra provincia. Su tutti questi episodi sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Ladri in azione in tutto il Biellese

Il colpo più consistente è stato quello messo a segno a Cavaglià, all’interno di una azienda. I soliti ignoti hanno rubato materiali e utensili da lavoro per un valore complessivo superiore ai 30mila euro. Nello stesso paese, hanno poi colpito nel parcheggio di un supermercato. Si sono impadroniti di un monopattino lasciato incustodito probabilmente da qualcuno che era entrato a comprare qualcosa.

Poco distante, a Salussola, i ladri hanno forzato la porta di ingresso e messo a soqquadro alcune stanza di una abitazione privata, ma pare che non abbiano rubato nulla.

In ultimo i topi d’appartamento hanno colpito a Pollone. O meglio, avrebbero voluto farlo. Perché, una volta entrati nel giardino, è scattato il sistema d’allarme che li ha messi in fuga.
