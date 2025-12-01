Black Week 2025: sei mesi di “Provincia” digitale a soli 29,99 euro

In occasione della Black Week 2025, proponiamo ai nostri lettori una promozione eccezionale: fino a lunedì 1º dicembre sarà possibile attivare l’abbonamento semestrale all’edizione digitale sfogliabile online del nostro bisettimanale al prezzo speciale di 29,99 euro, anziché 45,99. Un risparmio di quasi il 35% sul prezzo normale, che vi consentirà di leggere il giornale, in edicola ogni mercoledì e sabato, direttamente sul telefono, sul tablet e sul computer. Avete ancora tempo fino a mezzanotte.

Super sconto per la Black Week 2025: come attivare l’offerta a partire da lunedì

Per attivare l’offerta è sufficiente inserire, al momento dell’acquisto online, il codice sconto BIELLABF25 nell’apposito campo.

Bastano pochi clic. Bisogna collegarsi a www.laprovinciadibiella.it e accedere alla sezione “abbonamenti”, in fondo alla homepage del sito. Una volta selezionato l’abbonamento semestrale da 45,99 euro, prima di concludere l’acquisto si dovrà inserire il codice BIELLABF25 nell’apposita casella, così lo sconto verrà conteggiato automaticamente e il prezzo scenderà a 29,99 euro. Ma soltanto da lunedì 24 novembre a lunedì 1º dicembre.

Con l’abbonamento digitale, i lettori possono accedere alla versione sfogliabile del giornale – identica a quella in edicola – direttamente su smartphone, tablet o computer. Notizie locali, approfondimenti, rubriche, cronaca, politica, cultura, sport: tutto è a portata di clic, ovunque ci si trovi.

La nostra missione è raccontare il territorio giorno dopo giorno, con attenzione, rigore e responsabilità. In un’epoca in cui l’informazione corre veloce, avere uno strumento affidabile, autorevole e credibile per seguire ciò che accade nel Biellese è più che mai importante.

I passaggi per attivare lo sconto e abbonarsi

L’informazione locale è preziosa e ha un costo. Va sostenuta

Questa iniziativa non è soltanto un’offerta commerciale, è un invito a sostenere un presidio di informazione che da decenni accompagna la nostra provincia e chi ci vive. Produrre informazione di qualità ha un costo: significa investire nel lavoro dei giornalisti, verificare le fonti, essere presenti sul territorio, garantire indipendenza editoriale.

Un giornale è un bene comune e a salvaguardare la sua indipendenza è anche il supporto di chi lo legge, a maggior ragione in un mondo in cui informare è sempre più difficile tra attacchi quotidiani alla libertà di stampa e querele temerarie. Gli introiti pubblicitari sono importanti, ma una redazione vive anche e soprattutto grazie al contributo dei lettori.

È il vostro sostegno che ci permette di continuare a raccontare, sempre in modo trasparente, ciò che accade. Senza padrini o padroni.

Perché abbonarsi all’edizione digitale

Per restare informati su tutto ciò che accade a Biella e nella nostra provincia, per sostenere un’informazione libera, autorevole e radicata nel territorio, per avere sempre la propria copia del nostro bisettimanale, ovunque e subito disponibile. Per non perdere l’appuntamento con il nostro giornale, ogni mercoledì e sabato, e poterlo “sfogliare” direttamente sul telefonino, sul tablet o su un pc, a prescindere da dove vi troviate.

Un’occasione da cogliere

La Black Week rappresenta quindi un duplice vantaggio: un risparmio concreto per il lettore e un gesto di sostegno verso il vostro giornale.

L’informazione ha un valore. E oggi, più che mai, ha bisogno del supporto di chi crede nella sua importanza.

