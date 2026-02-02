Salussola piange l’ingegnere Fabio Forno, aveva solo 53 anni

È morto prematuramente, a soli 53 anni, Fabio Forno, noto ingegnere informatico originario di Salussola. Da tempo stava affrontando una grave malattia. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in paese e nel Biellese, dove era conosciuto e stimato.

A dare il triste annuncio sono stati la mamma Rita Formagnana, i cugini Pier Giuseppe Opezzo e Giancarlo Arnaudi, l’amico Elias e la sua famiglia. Il cuore di Forno ha smesso di battere a Milano, all’Istituto Nazionale dei Tumori, nella giornata di giovedì 29 gennaio.

Il funerale si è svolto sabato 31 gennaio.

