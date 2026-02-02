Basso BielleseCronaca
Salussola piange l’ingegnere Fabio Forno, aveva solo 53 anni
Era molto conosciuto e stimato in tutto il Biellese
È morto prematuramente, a soli 53 anni, Fabio Forno, noto ingegnere informatico originario di Salussola. Da tempo stava affrontando una grave malattia. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in paese e nel Biellese, dove era conosciuto e stimato.
A dare il triste annuncio sono stati la mamma Rita Formagnana, i cugini Pier Giuseppe Opezzo e Giancarlo Arnaudi, l’amico Elias e la sua famiglia. Il cuore di Forno ha smesso di battere a Milano, all’Istituto Nazionale dei Tumori, nella giornata di giovedì 29 gennaio.
Il funerale si è svolto sabato 31 gennaio.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella2 giorni fa
Violenta scazzottata fuori dal Bona tra due ragazze
Attualità3 giorni fa
Addio a Fabio Forno: aveva 53 anni
Cronaca19 ore fa
Grave incidente sulle nevi di Bielmonte: una donna in ospedale
Cronaca2 giorni fa
Macabra scoperta nella cascina del delitto: capre morte di fame
Cronaca21 ore fa