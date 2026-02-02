Scontro auto-bici: ciclista 23enne in ospedale in codice arancione.

Scontro auto-bici: ciclista 23enne in ospedale in codice arancione

Incidente stradale nella prima serata di venerdì 31 gennaio, a Biella, nella zona di corso San Maurizio, poco dopo la rotonda. Per cause ancora da accertare, un’auto e una bicicletta si sarebbero scontrate.

Ad avere la peggio è stato un giovane ciclista di 23 anni, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, pare in codice arancione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

