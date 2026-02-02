Seguici su

Crans Montana, Elsa è sempre ricoverata in gravi condizioni

Ancora in prognosi riservata, è costantemente monitorata dall’equipe medica elvetica

Pubblicato

12 secondi fa

il

È sempre ricoverata a Zurigo in condizioni molto gravi, ma stabili, la giovane Elsa, la quindicenne biellese che purtroppo ha vissuto l’inferno di Crans Montana. Ancora in prognosi riservata, l’adolescente è costantemente monitorata dall’equipe medica elvetica del centro specializzato in cui è stata portata dopo l’incendio divampato nel locale Le Constellation a Capodanno.
Nel frattempo proseguono le indagini sull’accaduto. Nei prossimi giorni potrebbe essere creata una squadra investigativa comune tra Italia e Svizzera.

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

