Crans Montana, Elsa è sempre ricoverata in gravi condizioni.

Crans Montana, Elsa è sempre ricoverata in gravi condizioni

È sempre ricoverata a Zurigo in condizioni molto gravi, ma stabili, la giovane Elsa, la quindicenne biellese che purtroppo ha vissuto l’inferno di Crans Montana. Ancora in prognosi riservata, l’adolescente è costantemente monitorata dall’equipe medica elvetica del centro specializzato in cui è stata portata dopo l’incendio divampato nel locale Le Constellation a Capodanno.

Nel frattempo proseguono le indagini sull’accaduto. Nei prossimi giorni potrebbe essere creata una squadra investigativa comune tra Italia e Svizzera.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook