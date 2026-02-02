Seguici su

Domani verrà celebrato il funerale

Il Santuario di Oropa piange suor Marina.

A comunicarne la morte è l’amministrazione del Santuario di Oropa.

“Il Rettore, le Figlie di Maria di Oropa e l’Amministrazione del Santuario di Oropa esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di suor Marina, Figlia di Maria.

Suor Marina Thekkekalathil era giunta a Oropa il 13 aprile 1986 dal Kerala, in India. Nel corso degli anni ha svolto con dedizione diversi servizi all’interno del Santuario: inizialmente in stireria insieme a una consorella, successivamente presso il negozio di souvenir e, in seguito, nuovamente in lavanderia e stireria, dove è rimasta fino a quando le condizioni di salute glielo hanno consentito.

Il Rettore, i collegiali e l’Amministrazione del Santuario desiderano esprimere un sentito ringraziamento per l’ampia e generosa opera da lei prestata con umiltà e spirito di servizio.

I funerali avranno luogo martedì 3 febbraio alle ore 14.30 presso la Basilica Antica del Santuario di Oropa. La cara salma sarà poi inumata nel Cimitero Monumentale di Oropa.
Il Santo Rosario sarà pregato lunedì 2 febbraio alle ore 18.15, sempre nella Basilica Antica del Santuario di Oropa”.

