Violenta scazzottata fuori dal Bona tra due ragazze. Scene di ordinaria follia quelle alle quali hanno assistito decine e decine di giovani e giovanissimi nel pomeriggio di martedì scorso, all’uscita dalla scuola di via Gramsci.

Era da poco suonata la campanella di fine giornata, alle 14, quando due ragazze non ancora 15enni sono stati protagoniste di una discussione decisamente animata. Ben presto dalle parole si è passati ai fatti, con capelli tirati, schiaffi e pugni per alcuni secondi che ai presenti saranno apparsi decisamente lunghissimi.

Come sempre, purtroppo, c’è chi ha pensato bene di fare un video con il telefonino. Ma per fortuna c’è anche chi ha provato a intervenire per fermare la violenza. E, non senza fatica, dopo un po’ alcuni compagne e amiche sono riuscite a dividere le due rivali.

Motivo di tutto questo? Pare una questione di cuore, con un ragazzo conteso tra le due giovani.

