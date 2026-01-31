Distrugge biglietterie e vetrate lungo la tratta Torino-Milano, le telecamere lo incastrano. Immediatamente fermato l’uomo che ha vandalizzato la stazione di Settimo.

E’ stato individuato grazie alla videosorveglianza l’uomo che l’altro giorno ha causato caos e pausa alla di Settimo Torinese, lungo la tratta Torino-Milano. L’individuo ha danneggiato pesantemente alcune strutture, seminando il panico tra i passeggeri in attesa.

Evidentemente alterato, stando a quanto raccontano i testimoni, il vandalo ha prima distrutto i monitor delle biglietterie elettroniche, poi ha colpito le vetrate della sala d’aspetto. Una scena alla quale hanno assistito decine di viaggiatori increduli

Le forze dell’ordine

L’allarme è scattato subito e le immagini delle telecamere sono state fondamentali. Due pattuglie dei carabinieri sono sopraggiunte in breve tempo e hanno fermato l’uomo ancora nelle vicinanze della stazione.

I danni alle apparecchiature digitali hanno causato disagi, ma Rete ferroviaria italiana e Trenitalia si sono attivate per limitare i problemi all’utenza. In attesa del completo ripristino delle biglietterie automatiche, è stata allestita una postazione provvisoria per consentire l’acquisto dei biglietti e garantire il regolare accesso ai treni.

