Seguici su

Cronaca

Macabra scoperta nella cascina del delitto: capre morte di fame

Gli animali sono di proprietà dell’uomo che ha ucciso la madre con una sparachiodi

Pubblicato

12 secondi fa

il

macabra scoperta nella cascina del delitto

Macabra scoperta nella cascina del delitto: capre morte di fame. Gli animali sono di proprietà dell’uomo che ha ucciso la madre con una sparachiodi.

Macabra scoperta nella cascina del delitto: capre morte di fame

Non si è ancora conclusa la tragica vicenda dell’omicidio di Luciana Cat-Berro, bensì ecco aggiungersi un nuovo capitolo decisamente inquietante.

Nei giorni scorsi, durante un sopralluogo nella cascina di Strada Torino a Caselle è emersa una situazione di grave degrado e abbandono. La polizia locale, affiancata dai veterinari dell’Asl To4, hanno trovato all’interno dell’edificio rurale una scena drammatica. Una quindicina di capre morte e altre animali, all’incirca altrettanti, ancora in vita ma in condizioni critiche.

Morte di stenti

Stando alle prime verifiche, pare che la morte sia avvenuta per stenti, in seguito alla mancanza di cibo e acqua. Non si escludono nemmeno episodi di aggressione tra gli stessi animali in un tale contesto di abbandono.

I capi sono di proprietà di Paolo Ferri, il 40enne attualmente in carcere dopo aver confessato l’omicidio della madre.

Le autorità hanno provveduto alla rimozione delle carcasse e alla messa in sicurezza della cascina, operazioni indispensabili anche sotto il profilo igienico-sanitario. Gli animali ancora vivi sono stati rifocillati e curati. E’ ora necessario decidere sul loro futuro. Tra le ipotesi, l’affidamento a strutture specializzate o ad allevatori.
LEGGI ANCHE: Colpita dal figlio con una sparachiodi: è morta in ospedale

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.