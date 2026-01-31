Macabra scoperta nella cascina del delitto: capre morte di fame. Gli animali sono di proprietà dell’uomo che ha ucciso la madre con una sparachiodi.

Macabra scoperta nella cascina del delitto: capre morte di fame

Non si è ancora conclusa la tragica vicenda dell’omicidio di Luciana Cat-Berro, bensì ecco aggiungersi un nuovo capitolo decisamente inquietante.

Nei giorni scorsi, durante un sopralluogo nella cascina di Strada Torino a Caselle è emersa una situazione di grave degrado e abbandono. La polizia locale, affiancata dai veterinari dell’Asl To4, hanno trovato all’interno dell’edificio rurale una scena drammatica. Una quindicina di capre morte e altre animali, all’incirca altrettanti, ancora in vita ma in condizioni critiche.

Morte di stenti

Stando alle prime verifiche, pare che la morte sia avvenuta per stenti, in seguito alla mancanza di cibo e acqua. Non si escludono nemmeno episodi di aggressione tra gli stessi animali in un tale contesto di abbandono.

I capi sono di proprietà di Paolo Ferri, il 40enne attualmente in carcere dopo aver confessato l’omicidio della madre.

Le autorità hanno provveduto alla rimozione delle carcasse e alla messa in sicurezza della cascina, operazioni indispensabili anche sotto il profilo igienico-sanitario. Gli animali ancora vivi sono stati rifocillati e curati. E’ ora necessario decidere sul loro futuro. Tra le ipotesi, l’affidamento a strutture specializzate o ad allevatori.

LEGGI ANCHE: Colpita dal figlio con una sparachiodi: è morta in ospedale

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook