Scontro auto-motorino: ragazzo in ospedale. E’ stato ovviamente il giovane in sella alla piccola due ruote ad avere la peggio nell’incidente che ha avuto luogo nella prima serata di ieri, venerdì 30 gennaio.

Scontro auto-motorino: ragazzo in ospedale

I fatti sono successi a Biella, all’incrocio tra Viale Macallè e Corso Risorgimento. Non è dato sapere con esattezza come si sono svolti, quel che si sa è che un piccolo ciclomotore e una vettura si sono scontrati.

Subito sul posto sono arrivati i soccorsi, con il personale medico del 118 che ha prestato le prime cure al ragazzo, poi portato al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso.

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che si sono occupati di effettuare i rilievi necessari ora a stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e le responsabilità.

