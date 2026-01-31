Oggi la tavoletta di cioccolato lunga 10 metri in piazza Duomo. È iniziata ieri e proseguirà fino a domani, 1º febbraio, la fiera del cioccolato artigianale “Chocomoments”. Che ha trasformato la splendida cornice di piazza Duomo in un vero e proprio paradiso per gli amanti del cacao di tutte le età.

Tra i momenti più attesi la realizzazione della tavoletta da record di ben 10 metri nel tardo pomeriggio di oggi.

Si tratta di tre giorni all’insegna del gusto, della creatività e delle esperienze da vivere e soprattutto da assaporare. Tra stand di cioccolato artigianale, profumi irresistibili e maestri cioccolatieri all’opera, il pubblico può scoprire i segreti di uno degli alimenti più amati di sempre. La mostra mercato resta aperta con orario continuato dalle 10 alle 20 tutti i giorni.

Grande attenzione è riservata anche ai più piccoli con Choco Baby, l’attività quotidiana in programma dalle 15.30 alle 17.30. Durante la quale i bambini possono imparare a realizzare i propri cioccolatini in modo divertente e guidato. Il costo di partecipazione ai laboratori è di 7 euro a bimbo.

Il cuore pulsante della manifestazione sono i cooking show-creazioni live, appuntamenti spettacolari che uniscono tecnica, passione e creatività. Oggi doppio appuntamento: alle 15 con “La tavoletta di Dubai” e alle 18 con “La tavoletta di cioccolato da record” di 10 metri. Domani, invece, si parte alle 12 con “La pralina di Biella”, per poi proseguire alle 15 con “Come nasce una Sacher”. Un’occasione unica per osservare i professionisti all’opera e scoprire curiosità e tecniche del mestiere.

Per chi desidera mettersi alla prova e “mettere le mani in pasta”, Chocomoments propone anche lezioni di lavorazione del cioccolato per adulti, pensate per principianti. Il costo è di 30 euro. Prenotazioni sul sito www.chocomoments.it.

