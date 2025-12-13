Stefania Massera, ancora una volta sul podio delle prelibatezze.

“Quando la dedizione incontra il talento e il cuore guida le mani, anche il cioccolato può trasformarsi in una storia”. Con questo spirito la titolare dell’omonima pasticceria ha conquistato due nuovi riconoscimenti agli “International Chocolate Awards”. «Tutto questo – spiega l’imprenditrice -, è giunto al termine di un anno segnato da impegni intensi, con giornate che sembravano troppo corte e le notti troppo brevi».

Stefania Massera, ancora una volta sul podio delle prelibatezze

Pur non essendo nuova alle medaglie, il risultato di quest’anno arriva come una sorpresa. Due nuove ricette, due nuove sfide e altrettanti premi mondiali che coronano mesi di lavoro silenzioso e appassionato.

La giuria internazionale ha conferito il bronzo mondiale a “Mirtilla Rouge”. Una pralina nata dall’incontro tra la birra Sciató Rouge del Birrificio Un Terzo e il cioccolato del Cioccolato del Monviso Depetris. Impreziosita dal mirtillo che le dà il nome e che si fonde armoniosamente con le note maltate e fruttate. Argento invece per “Little Secret”. Creazione che racchiude un piccolo grande segreto. Il gusto di una Sacher concentrato in soli 10 grammi, un equilibrio di sapori custodito in una pralina elegante e dal gusto sorprendente.

Dietro ogni creazione ci sono prove, assaggi, passione e il desiderio di raccontare chi siamo attraverso un semplice frammento di cioccolato. «Oggi sento solo gratitudine – continua Stefania Massera -. Per chi lavora con me, per chi mi sostiene e per chi crede nei sogni fatti con il cuore e con il cacao. Sono ancora troppo innamorata dei sogni e questa è la mia spinta verso nuovi traguardi».

LEGGI ANCHE: All’antico forno della Pasticceria Massera il Premio Sellalab

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook