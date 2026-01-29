Colpita dal figlio con una sparachiodi: è morta in ospedale.

Non ce l’ha fatta la donna di 65 anni di Caselle Torinese rimasta gravemente ferita nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio all’interno della propria abitazione. La donna è deceduta nella giornata di ieri all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove era stata ricoverata in codice rosso per un gravissimo trauma cranico: il figlio l’aveva colpita usando una pistola sparachiodi.

L’allarme era scattato intorno alle 3 di notte, quando una chiamata al numero unico di emergenza 112 aveva segnalato una donna ferita in un’abitazione. A contattare i soccorsi era stato il figlio convivente, che avrebbe riferito agli operatori: «Ho sparato a mia madre».

Le operazioni di soccorso

Sul posto erano intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che avevano trovato la 65enne in condizioni critiche, con profonde ferite alla testa. Il personale sanitario aveva immediatamente avviato le manovre rianimatorie, proseguite senza sosta durante il trasporto in ambulanza fino all’arrivo al San Giovanni Bosco, dove la donna era stata affidata alle cure dei medici.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è stata colpita con una sparachiodi al termine di una violenta lite con il figlio. L’uomo, rimasto senza lavoro dopo la morte del padre, viveva con la madre. Stando a quanto emerso, tra madre e figlio sarebbero stati frequenti i contrasti.

Proseguono le indagini

Il figlio era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Con il decesso della donna, la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e l’accusa sicuramente si aggraverà con l’omicidio. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Lo riporta Notizia Oggi

