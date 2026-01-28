Seguici su

Tenta di togliersi la vita nel garage con i gas di scarico dell’auto

Decisivo l’intervento dei carabinieri per sventare il suicidio

Hanno agito con prontezza, sangue freddo e competenza i carabinieri della stazione di Romagnano Sesia. I militari nei giorni scorsi sono infatti riusciti a sventare un suicidio ormai in atto, salvando la vita a un uomo trovato in condizioni critiche all’interno di un garage. Si trattava di un residente che si era chiuso dentro con l’intenzione di farla finita con i gas di scarico dell’auto.

Allertati tempestivamente, i militari hanno forzato l’accesso ai locali, rinvenendo l’uomo già privo di sensi. Fondamentale si è rivelata la preparazione del personale dell’Arma in materia di primo soccorso: i carabinieri hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, riuscendo a far riprendere le funzioni respiratorie del soggetto fino all’arrivo dei sanitari del 118, che hanno poi preso in carico l’uomo per il trasferimento in ospedale.

I complimenti dell’Unione sindacale

A esprimere apprezzamento per l’operazione è la segreteria regionale Usic (Unione sindacale italiana carabinieri) Piemonte e Valle d’Aosta. In una nota, il segretario generale Leonardo Silvestri sottolinea come l’episodio rappresenti «l’ennesima dimostrazione della professionalità e dell’umanità dei carabinieri, baluardi fondamentali per la comunità».

Silvestri evidenzia inoltre la freddezza e la prontezza operativa dimostrate dai militari nel prestare cure salvavita in una situazione estremamente delicata, rimarcando un impegno quotidiano che «va spesso ben oltre il semplice dovere d’ufficio» e che si svolge, nella maggior parte dei casi, lontano dai riflettori. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

