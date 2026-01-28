Seguici su

Fuori provincia

Addio a Pier Giuseppe Raviglione, scomparso a soli 55 anni

Profondo cordoglio

Pubblicato

12 secondi fa

il

Addio a Pier Giuseppe Raviglione, scomparso a soli 55 anni

Addio a Pier Giuseppe Raviglione, scomparso a soli 55 anni.

Addio a Pier Giuseppe Raviglione, scomparso a soli 55 anni

La città di Vercelli piange la scomparsa di Pier Giuseppe Raviglione, morto a soli 55 anni. Volto molto conosciuto e stimato in città, Raviglione era direttore finanziario alla Banca Popolare di Sicilia, con sede a Ragusa, ed era stato tra i fondatori e candidati di SiAmo Vercelli, formazione con cui aveva condiviso un percorso politico e civico fortemente orientato al bene della comunità.

Grande appassionato di sport, era tifosissimo del Torino e della Pro Vercelli. Accanto all’impegno professionale aveva sempre mantenuto un ruolo attivo nel sociale, distinguendosi per disponibilità, equilibrio e attenzione verso gli altri.

Pier Giuseppe Raviglione lascia la moglie Roberta, la figlia Maria Vittoria, la mamma Angiola, il fratello Lele con Manuela, ai quali va il cordoglio di tutta la comunità. Il funerale è stato celebrato nella mattinata di oggi, mercoledì 28 gennaio, in Duomo a Vercelli. Lo riporta Notizia Oggi 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.