Addio a Pier Giuseppe Raviglione, scomparso a soli 55 anni

La città di Vercelli piange la scomparsa di Pier Giuseppe Raviglione, morto a soli 55 anni. Volto molto conosciuto e stimato in città, Raviglione era direttore finanziario alla Banca Popolare di Sicilia, con sede a Ragusa, ed era stato tra i fondatori e candidati di SiAmo Vercelli, formazione con cui aveva condiviso un percorso politico e civico fortemente orientato al bene della comunità.

Grande appassionato di sport, era tifosissimo del Torino e della Pro Vercelli. Accanto all’impegno professionale aveva sempre mantenuto un ruolo attivo nel sociale, distinguendosi per disponibilità, equilibrio e attenzione verso gli altri.

Pier Giuseppe Raviglione lascia la moglie Roberta, la figlia Maria Vittoria, la mamma Angiola, il fratello Lele con Manuela, ai quali va il cordoglio di tutta la comunità. Il funerale è stato celebrato nella mattinata di oggi, mercoledì 28 gennaio, in Duomo a Vercelli. Lo riporta Notizia Oggi

