Operaio cade dal tetto e precipita per sei metri. È molto grave

Gravissimo incidente nel Canavese, operaio di 41 anni cade dal tetto sul quale stava lavorando.

Operaio vercellese cade dal tetto e precipita per 6 metri

Un operaio di 41 anni è rimasto coinvolto in un grave infortunio sul lavoro a Castellamonte, nel Canavese. È successo nella tarda mattinata di ieri, martedì 27 gennaio, poco dopo le 10,30, in strada Cuorgnè. L’uomo, residente a Trino, è rimasto seriamente ferito dopo una caduta dall’alto mentre stava eseguendo interventi di manutenzione su un capannone industriale.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, l’operaio si trovava sul tetto di un capannone quando, per cause ancora da chiarire, la copertura avrebbe improvvisamente ceduto facendolo precipitare da un’altezza di circa 6 metri all’interno dello stabile, dove sono presenti alcune officine. Una delle ipotesi è che a cedere sia stato un lucernaio, ma l’esatta dinamica dell’incidente è in fase d’accertamento.

L’allarme e i soccorsi

A lanciare immediatamente l’allarme sono stati alcuni colleghi, che hanno subito contattato il 112. In breve tempo sono giunti sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e l’elisoccorso di Azienda Zero, atterrato nei campi adiacenti al capannone. Quando è stato soccorso, l’operaio presentava traumi gravi al torace, all’addome, al bacino e alla colonna vertebrale. È stato intubato e trasferito in codice rosso all’ospedale Cto di Torino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Un collega è stato colto da malore

Mentre i sanitari soccorrevano il 41enne, un suo collega si è sentito male. Colto da malore, è stato a sua volta soccorso e accompagnato all’ospedale di Cuorgnè per gli accertamenti del caso.

Accertamenti in corso per chiarire cause e dinamica dell’incidente

Oltre ai carabinieri della stazione di Castellamonte e della compagnia di Ivrea, sul posto sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal dell’Asl To4. Sono tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza causa e dinamica del grave infortunio. A coordinare le attività è la procura di Ivrea.

