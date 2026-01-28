Schianto sulla provinciale a Grignasco – FOTO

Pericoloso incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Grignasco, lo schianto si è verificato sulla provinciale, davanti alla passerella.

Schianto sulla provinciale a Grignasco

Come riporta Notizia Oggi, è stato necessario l’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, all’altezza dell’imbocco della passerella che collega Grignasco a Serravalle, per un incidente avvenuto lungo via Arturo Biella. A scontrarsi sono state due auto.

Nessun ferito nell’impatto

I pompieri intervenuti dal distaccamento volontari di Romagnano Sesia hanno provveduto a liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti e a mettere in sicurezza la zona dell’incidente. Lo scontro non è stato violento, segno che i mezzi si muovevano a velocità modesta. Le persone che si trovavano a bordo sono uscite praticamente illese dagli abitacoli.

Hanno riportato parecchi danni, invece, le due vetture.

