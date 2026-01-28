Camion-gru demolisce il portale d’ingresso a Gattinara

Insolito incidente a Gattinara: un camion-gru ha accidentalmente colpito e demolito il portale d’ingresso in città. Il veicolo pesante ha colpito la struttura con il braccio rimasto alzato.

Camion-gru si scontra con il portale d’ingresso a Gattinara

Come riporta Notizia Oggi, nel primo pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, un camion con la gru alzata ha centrato il portale di benvenuto che accoglie a Gattinara lungo la strada provinciale 142, in corso Garibaldi, quella che percorre chi arriva dal Biellese. È successo verso le 14.30. L’urto ha danneggiato in modo evidente la struttura, piegandola vistosamente.

Area messa in sicurezza

Subito dopo l’incidente, è stato avviato un intervento per mettere in sicurezza l’area e consentire il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Borgosesia, la polizia locale di Gattinara e i vigili del fuoco di Varallo.

Una volta completate le operazioni di rimozione della struttura danneggiata, il Comune provvederà al riposizionamento del portale di ingresso, ripristinando così uno degli elementi simbolici che accolgono chi arriva a Gattinara

