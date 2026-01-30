Seguici su

Madre uccisa dal figlio con una sparachiodi

La tragedia è avvenuta in un paese del Torinese nei giorni scorsi.

23 minuti fa

Non ce l’ha fatta Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni di Caselle Torinese rimasta gravemente ferita nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio all’interno della propria abitazione.

Madre uccisa dal figlio con una sparachiodi

La donna è deceduta nella giornata di ieri all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove era stata ricoverata in codice rosso per un gravissimo trauma cranico: il figlio l’aveva colpita usando una pistola sparachiodi.

L’allarme era scattato intorno alle 3 di notte, quando una chiamata al numero unico di emergenza 112 aveva segnalato una donna ferita in un’abitazione lungo via Torino, a Caselle. A contattare i soccorsi era stato il figlio convivente, Paolo Ferri, che avrebbe riferito agli operatori: «Ho sparato a mia mad

