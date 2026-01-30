Non ce l’ha fatta Luciana Cat Berro, la donna di 65 anni di Caselle Torinese rimasta gravemente ferita nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio all’interno della propria abitazione.

Madre uccisa dal figlio con una sparachiodi

La donna è deceduta nella giornata di ieri all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove era stata ricoverata in codice rosso per un gravissimo trauma cranico: il figlio l’aveva colpita usando una pistola sparachiodi.

L’allarme era scattato intorno alle 3 di notte, quando una chiamata al numero unico di emergenza 112 aveva segnalato una donna ferita in un’abitazione lungo via Torino, a Caselle. A contattare i soccorsi era stato il figlio convivente, Paolo Ferri, che avrebbe riferito agli operatori: «Ho sparato a mia mad

