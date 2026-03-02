Auto fuori strada nella notte: un giovane finisce al pronto soccorso. L’automobilista avrebbe fatto tutto da solo, forse a causa di un momento di distrazione.

Auto fuori strada nella notte

È finita contro il margine della carreggiata la corsa di una Lancia Y. L’allarme è scattato a Coggiola intorno alle 2. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della stazione di Bioglio, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica. Dalle prime imdagini non risulterebbero coinvolti altri mezzi.

Al volante un ragazzo del 2001, residente in paese. Per ragioni ancora al vaglio dei militari, il conducente avrebbe perso il controllo dell’utilitaria. Il 24enne è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo una prima valutazione, non sarebbero per fortuna gravi.

Il traffico non ha registrato ripercussioni significative. Come da prassi in questi casi, sono stati disposti ulteriori controlli per verificare l’eventuale assunzione di alcol. Le verifiche proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto.

