Seguici su

CossateseCronaca

Addio a Guido Gaetani, aveva 66 anni

L’ultimo saluto a Valdengo

Pubblicato

23 secondi fa

il

Addio a Guido Gaetani, aveva 66 anni

Addio a Guido Gaetani, aveva 66 anni.

Addio a Guido Gaetani, aveva 66 anni

Addio a Guido Gaetani, venuto a mancare all’età di 66 anni.

A darne il triste annuncio sono i figli Anna, Vittoria con Luca, Giovanni, l’amata nipote Matilde, le sorelle Angiola e Paola con le rispettive famiglie, l’affezionata Valentina, insieme a parenti e amici tutti.

L’ultimo saluto si è tenuto sabato a Valdengo, presso la Sala Commiato Bonino. Al termine della cerimonia, la salma è stata accompagnata al Tempio Crematorio.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.