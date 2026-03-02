CossateseCronaca
Addio a Guido Gaetani, aveva 66 anni
L’ultimo saluto a Valdengo
Addio a Guido Gaetani, aveva 66 anni.
Addio a Guido Gaetani, aveva 66 anni
Addio a Guido Gaetani, venuto a mancare all’età di 66 anni.
A darne il triste annuncio sono i figli Anna, Vittoria con Luca, Giovanni, l’amata nipote Matilde, le sorelle Angiola e Paola con le rispettive famiglie, l’affezionata Valentina, insieme a parenti e amici tutti.
L’ultimo saluto si è tenuto sabato a Valdengo, presso la Sala Commiato Bonino. Al termine della cerimonia, la salma è stata accompagnata al Tempio Crematorio.
