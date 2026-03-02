Bottiglie spaccate, insulti e botte da orbi tra due uomini in centro città.

Botte, bottiglie rotte e sangue. Ancora violenza nel cuore della città, tra via La Marmora e piazzale Casalegno, dove due uomini sono arrivati alle mani. Soltanto l’intervento provvidenziale dei vigilanti del centro commerciale e degli agenti della questura ha scongiurato il peggio. Tutto è cominciato poco dopo le 14, protagonisti due giovani italiani già noti alle cronache cittadine per episodi analoghi. La lite, scoppiata per motivi al momento ancora poco chiare, è iniziata nei pressi dell’ingresso del centro commerciale, a pochi metri dal bar. Davanti ai passanti increduli, tra i due sono volati pugni e insulti. Uno a un certo punto ha anche rotto un treppiede pubblicitario per “armarsi” di un pezzo di legno e usarlo a mo’ di bastone per minacciare il contendente. Immediata la reazione dei due addetti alla sicurezza della Mek Pol, che hanno separato i due litiganti per poi accompagnarli alla porta mentre venivano allertate le forze dell’ordine. Una volta usciti, i due uomini non si sono affatto tranquillizzati. Anzi, uno avrebbe spaccato una bottiglia di vetro per poi puntarla contro l’avversario, peraltro tagliandosi. Il caos è dunque proseguito per alcuni minuti, durante i quali sono volati anche calci contro le vetrine.

Alla fine a riportare tutti alla calma ci hanno pensato gli agenti delle volanti, arrivati poco dopo. Necessario anche l’intervento del 118 perché uno dei protagonisti è rimasto ferito, seppure non in modo grave. È stato quindi accompagnato al pronto soccorso.

Una volta allontanati i due protagonisti, tutto è tornato alla normalità, come se niente fosse accaduto. A testimoniare la violenta lite sono rimaste soltanto alcune macchie di sangue sul pavimento. Nel frattempo procedono le indagini della polizia per ricostruire con esattezza l’accaduto e le eventuali responsabilità.

