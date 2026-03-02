Il nuovo mese si apre… sotto l’acqua. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 2 marzo, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il nuovo mese si apre… sotto l’acqua

Nella notte si prevede un cielo coperto con una temperatura che si attesta intorno ai 9,4°C. La copertura nuvolosa è elevata, raggiungendo il 94% e la velocità del vento è debole, proveniente da Sud-Sud Ovest.

Durante la mattina, il cielo rimane coperto con temperature in lieve aumento, che arrivano fino a 10°C. La copertura nuvolosa continua a mantenersi alta, con valori superiori al 90%. Non si registrano precipitazioni e l’umidità rimane attorno al 87%.

Nel pomeriggio, si prevedono condizioni di pioggia leggera con temperature che si stabilizzano intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa scende leggermente, ma rimane comunque significativa. La velocità del vento aumenta, raggiungendo i 6,4 km/h, ma senza condizioni di vento forte.

Infine, nella sera, le condizioni meteo migliorano leggermente, con nubi sparse e temperature che scendono a circa 10°C. La copertura nuvolosa si riduce ulteriormente e non si prevedono precipitazioni. L’umidità rimane alta, attorno all’85%, mentre il vento continuea a essere debole.

LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook