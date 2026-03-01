Atap investe: 30 nuovi autobus in arrivo entro un anno.

Atap investe: 30 nuovi autobus in arrivo entro un anno

Continua a pieno ritmo il programma di ammodernamento del parco mezzi Atap, la società di trasporto pubblico. Ammodernamento che si è concretizzato negli ultimo quinquennio con l’entrata in servizio di 82 autobus a cui ne seguiranno nel corso dei prossimi mesi altri 30.

«Dal 2021 al 2025 – spiega la presidente Francesca Guabello – l’azienda ha acquistato ben 82 autobus nuovi (di cui 23 autobus diesel EURO6, 45 autobus a metano GNC e 14 autobus elettrici) su un parco che alla data attuale conta 174 veicoli totali. Inoltre, nel corso dell’anno 2025 l’azienda ha ordinato ulteriori 30 autobus (di cui 9 autobus diesel EURO6 e 21 autobus a metano GNC) in sostituzione di altrettanti veicoli “anziani”; la relativa consegna interverrà nel corso dell’anno 2026/primi mesi del 2027».

«Questo massiccio intervento di rinnovamento – continua la presidente – consente di riportare l’età media del parco autobus aziendale su valori di eccellenza europea compresi fra 6 e 7 anni a tutto beneficio dell’affidabilità, delle prestazioni ambientali, della sicurezza e del comfort del trasporto».

Il programma di modernizzazione non riguarda solo i mezzi: «A corredo degli acquisti di nuovi autobus abbiamo intrapreso rilevanti investimenti consistenti nella realizzazione degli impianti per il relativo rifornimento di metano (nuovo impianto già operativo presso il deposito principale di Biella cui si aggiungerà un secondo impianto in fase di realizzazione presso il nuovo deposito di Vercelli) e per la ricarica dei veicoli elettrici (nuovo impianto in fase di completamento presso il nuovo deposito di Vercelli)».

«Infine, con l’obiettivo di spingere al massimo la digitalizzazione dei servizi erogati, è attualmente in fase esecutiva e verrà terminato entro la prossima estate, il rinnovamento completo degli apparati e dei sistemi di emissione, pagamento e validazione dei titoli di viaggio e di rilevazione satellitare della flotta, allineati con i più moderni standard tecnologici, grazie ai quali verrà migliorata l’esperienza dell’utenza agevolando l’accesso ai servizi e la loro fruizione».

Foto d’archivio

