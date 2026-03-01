Pattuglia della Stradale coinvolta in un incidente durante un servizio con l’autovelox

Una pattuglia della polizia stradale è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Cossato. È successo nella giornata di ieri, sabato 28 febbraio, mentre l’equipaggio era impegnato in un servizio con l’autovelox per il contrasto agli eccessi di velocità.

Stando alla prima sommaria ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto in una piazzola di sosta. Nessuno è rimasto ferito.

Come da prassi in questi casi, è stato richiesto l’intervento di un’altra forza dell’ordine per rilevare l’incidente. Sono dunque stati allertati i carabinieri e la polizia locale di Cossato.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli su cause e dinamica del sinistro.

