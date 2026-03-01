Seguici su

CossateseCronaca

Pattuglia della Stradale coinvolta in un incidente durante un servizio con l’autovelox

È successo a Cossato, nessuno è rimasto ferito

Pubblicato

9 secondi fa

il

stradale incidente autovelox
Foto di repertorio

Una pattuglia della polizia stradale è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Cossato. È successo nella giornata di ieri, sabato 28 febbraio, mentre l’equipaggio era impegnato in un servizio con l’autovelox per il contrasto agli eccessi di velocità.

Stando alla prima sommaria ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto in una piazzola di sosta. Nessuno è rimasto ferito.

Come da prassi in questi casi, è stato richiesto l’intervento di un’altra forza dell’ordine per rilevare l’incidente. Sono dunque stati allertati i carabinieri e la polizia locale di Cossato.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli su cause e dinamica del sinistro.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.