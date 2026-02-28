Seguici su

CossateseCronaca

Paga solo 8 euro alle casse automatiche ma la merce ne vale… ben 200

Intervento dei carabinieri in un supermercato di Cossato: la donna rischia la denuncia

Pubblicato

3 minuti fa

il

Paga un conto da 8 euro ma la merce ne vale... ben 200

Paga solo 8 euro alle casse automatiche ma la merce ne vale… ben 200.

Paga un conto da 8 euro ma la merce ne vale… ben 200

Potrebbe finire con una denuncia la vicenda avvenuta ieri, 27 febbraio, in un supermercato di Cossato. Una donna è stata fermata dopo aver superato le casse automatiche: avrebbe pagato solo una parte della spesa.

Secondo quanto emerso, avrebbe saldato prodotti per appena 8 euro, tentando però di portare via merce – alimentare e non – per un valore complessivo di circa 200 euro.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti. La merce è stata recuperata e restituita al supermercato.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.