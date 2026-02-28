Paga solo 8 euro alle casse automatiche ma la merce ne vale… ben 200.

Paga un conto da 8 euro ma la merce ne vale… ben 200

Potrebbe finire con una denuncia la vicenda avvenuta ieri, 27 febbraio, in un supermercato di Cossato. Una donna è stata fermata dopo aver superato le casse automatiche: avrebbe pagato solo una parte della spesa.

Secondo quanto emerso, avrebbe saldato prodotti per appena 8 euro, tentando però di portare via merce – alimentare e non – per un valore complessivo di circa 200 euro.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti. La merce è stata recuperata e restituita al supermercato.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook