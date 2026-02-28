Perde il controllo dell’auto e si capotta sul prato oltre la carreggiata.

Perde il controllo dell’auto e si capotta sul prato oltre la carreggiata

Nei giorni scorsi i vigili del fuoco di Biella sono intervenuti nel territorio del comune di Occhieppo Inferiore per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’auto. Il veicolo, per cause in corso di accertamento, è uscito dalla sede stradale finendo la sua corsa ribaltato fuori dalla carreggiata.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, il conducente si trovava già all’esterno dell’abitacolo, cosciente. L’intervento dei pompieri è stato però fondamentale per mettere in sicurezza il veicolo, stabilizzando il mezzo ribaltato e gestendo i rischi legati alle perdite di liquidi infiammabili.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica e hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

