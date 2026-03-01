Seguici su

Basso BielleseCronaca

Scontro tra due auto: una finisce in un campo, l’altra si dilegua

Indagini dei carabinieri in corso per rintracciare il secondo veicolo e identificare il conducente. Ci sarebbero anche due testimoni

Pubblicato

9 secondi fa

il

scontro auto fiat punto
Foto di repertorio

Fiat Punto finisce in un campo dopo lo scontro con un’altra auto, anzi con un pick-up, che poi si sarebbe subito allontanato. È successo nella giornata di sabato 28 febbraio a Salussola. Fortunatamente le conseguenze per il conducente coinvolto sono risultate lievi.

Scontro tra auto a Salussola

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Punto guidata da un uomo di 38 anni residente a Salussola, dopo una collisione con un pick-up, ha perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa in un campo a bordo carreggiata, dove il veicolo è rimasto bloccato.

Il pick-up coinvolto nell’incidente, invece, si sarebbe allontanato subito dopo lo scontro senza fermarsi. Sono in corso gli accertamenti per identificarlo e rintracciarlo.

Intervento dei soccorsi in codice verde

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, attivati in codice verde, insieme ai carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Presenti anche gli operatori incaricati della pulizia della strada per ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.

L’automobilista 38enne inizialmente ha rifiutato le cure mediche offerte dal personale sanitario, ma poco dopo ha riferito che si sarebbe recato autonomamente al pronto soccorso perché accusava giramenti di testa.

Due testimoni e indagini in corso

All’incidente avrebbero assistito anche due testimoni, le cui dichiarazioni saranno utili per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

I carabinieri della stazione di Vigliano Biellese stanno ora svolgendo accertamenti per risalire al pick-up coinvolto e al conducente che non si è fermato dopo l’urto.

