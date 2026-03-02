Seguici su

Paura in fabbrica: operaia con i capelli incastrati nel tornio

Trasportata in elisoccorso al Cto, ha riportato una lesione al cuoio capelluto

Paura in fabbrica: operaia con i capelli incastrati nel tornio. Trasportata in elisoccorso al Cto, ha riportato una lesione al cuoio capelluto.

Momenti di grande apprensione la scorsa mattina in una ditta Settimo Torinese. Una dipendente di 49 anni residente a Castiglione Torinese è rimasta gravemente ferita mentre stava operando appunto su un tornio.

Per cause in fase di accertamento, il macchinario si sarebbe inceppato, afferrando i capelli della donna e provocandole lesioni al cuoio capelluto, come detto. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza ed elisoccorso, i carabinieri del paese e i vigili del fuoco.

Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Cto di Torino. Non sarebbe in pericolo di vita, ma dovrà comunque rimanere ricoverata alcuni giorni.

Successivamente sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal dell’Asl To4. Dovranno ora ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
