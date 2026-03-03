Seguici su

CronacaFuori provincia

Auto si ribalta nel canale tra Borgosesia e Valduggia

Due persone rimaste ferite

Pubblicato

7 secondi fa

il

Ieri intorno alle ore 16 e 30 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia sono intervenuti per una vettura uscita fuoristrada finendo per capovolgersi nel canale adiacente la careggiata.
L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e il contenimento dello sversamento di carburante nel corso d’acqua. I passeggeri dell’auto sono stati presi in cura dai sanitari arrivati in posto.
Presente anche l’ambulanza da Borgosesia e la polizia locale.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.