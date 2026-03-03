Auto si ribalta nel canale tra Borgosesia e Valduggia

Ieri intorno alle ore 16 e 30 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia sono intervenuti per una vettura uscita fuoristrada finendo per capovolgersi nel canale adiacente la careggiata.

L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e il contenimento dello sversamento di carburante nel corso d’acqua. I passeggeri dell’auto sono stati presi in cura dai sanitari arrivati in posto.

Presente anche l’ambulanza da Borgosesia e la polizia locale.

